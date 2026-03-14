14.03.2026, суббота, 13:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-3-1-1-2
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
17
Макарчук
16
Мухин
27
Заика
8
Коваленко
10
Крамарич
23
Сантос
9
Федоров
4-1-3-2
1
Агкацев
17
Пальцев
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
8
Аугусто
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
88
Кривцов
27
Заика
82
Волков
82
Волков
27
Заика
23
Сантос
18
Васильев
18
Васильев
23
Сантос
16
Мухин
8
Игнатов
8
Игнатов
16
Мухин
9
Федоров
7
Зиньковский
7
Зиньковский
9
Федоров
8
Коваленко
29
Ежов
29
Ежов
8
Коваленко
11
Батчи
20
Гонсалес
20
Гонсалес
11
Батчи
10
Сперцян
6
Ленини
6
Ленини
10
Сперцян
88
Кривцов
53
Черников
53
Черников
88
Кривцов
27
Са
23
Боселли
23
Боселли
27
Са
Остались в запасе
Сочи
Краснодар
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Сочи - Краснодар
3
3
Всего ударов по воротам
5
25
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
18
11
Офсайды
3
1
Количество передач
241
476
Сейвы
8
1
Точность передач %
61
77
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Краснодара», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 13:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»