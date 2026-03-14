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  • «Сочи» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Сочи» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 12:35
Сочи
14.03.2026, суббота, 13:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
88' М. Игнатов
5' Э. Сперцян 90+5' Э. Сперцян (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
23
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
45
Франсуа Камано
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
53
Александр Черников
ОП
23
Хуан Боселли
ПВ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
3-3-1-1-2
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
17
Макарчук
16
Мухин
27
Заика
8
Коваленко
10
Крамарич
23
Сантос
9
Федоров
4-1-3-2
1
Агкацев
17
Пальцев
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
8
Аугусто
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
88
Кривцов
27
Заика
82
Волков
82
Волков
27
Заика
23
Сантос
18
Васильев
18
Васильев
23
Сантос
16
Мухин
8
Игнатов
8
Игнатов
16
Мухин
9
Федоров
7
Зиньковский
7
Зиньковский
9
Федоров
8
Коваленко
29
Ежов
29
Ежов
8
Коваленко
11
Батчи
20
Гонсалес
20
Гонсалес
11
Батчи
10
Сперцян
6
Ленини
6
Ленини
10
Сперцян
88
Кривцов
53
Черников
53
Черников
88
Кривцов
27
Са
23
Боселли
23
Боселли
27
Са
Остались в запасе
Сочи
Краснодар
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Краснодар
Точно не сыграют
Сергей Петров
ПЗ
Александр Кокшаров
ЦФ
Статистика матча Сочи - Краснодар
3
3
Всего ударов по воротам
5
25
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
18
11
Офсайды
3
1
Количество передач
241
476
Сейвы
8
1
Точность передач %
61
77
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Краснодара», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 13:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Краснодар»

«Сочи» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи
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