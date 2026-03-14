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Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Краснодара», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 13:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Краснодар»