03.03.2026, вторник, 20:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
0 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-2-2-1
81
Кукушкин
68
Рядно
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
14
Ковач
10
Петров
15
Йенне
69
Манелов
39
Степанов
4-1-1-3-1
1
Латышонок
6
Дркушич
33
Нино
28
Алип
66
Вега
5
Барриос
61
Кондаков
11
Энрике
17
Мостовой
20
Педро
22
Дуран
68
Рядно
22
Бевеев
22
Бевеев
68
Рядно
10
Петров
26
Беликов
26
Беликов
10
Петров
Поспелов
73
Петров
73
Петров
Поспелов
14
Ковач
42
Поспелов
42
Поспелов
14
Ковач
39
Степанов
91
Хиль
91
Хиль
39
Степанов
6
Дркушич
31
Мантуан
31
Мантуан
6
Дркушич
22
Дуран
78
Дивеев
78
Дивеев
22
Дуран
20
Педро
8
Вендел
8
Вендел
20
Педро
17
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
17
Мостовой
11
Энрике
7
Соболев
7
Соболев
11
Энрике
Остались в запасе
Балтика
Зенит
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
11
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Андрей Талалаев
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
11
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Зенита», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»