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  • «Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

«Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

3 марта, 18:50
Балтика
03.03.2026, вторник, 20:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
0 : 1
Завершен
Зенит
79' А. Соболев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
61
Даниил Кондаков
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Зенит
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Джон Джон
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Кукушкин
68
Рядно
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
14
Ковач
10
Петров
15
Йенне
69
Манелов
39
Степанов
4-1-1-3-1
1
Латышонок
6
Дркушич
33
Нино
28
Алип
66
Вега
5
Барриос
61
Кондаков
11
Энрике
17
Мостовой
20
Педро
22
Дуран
68
Рядно
22
Бевеев
22
Бевеев
68
Рядно
10
Петров
26
Беликов
26
Беликов
10
Петров
Поспелов
73
Петров
73
Петров
Поспелов
14
Ковач
42
Поспелов
42
Поспелов
14
Ковач
39
Степанов
91
Хиль
91
Хиль
39
Степанов
6
Дркушич
31
Мантуан
31
Мантуан
6
Дркушич
22
Дуран
78
Дивеев
78
Дивеев
22
Дуран
20
Педро
8
Вендел
8
Вендел
20
Педро
17
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
17
Мостовой
11
Энрике
7
Соболев
7
Соболев
11
Энрике
Остались в запасе
Балтика
Зенит
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
11
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Андрей Талалаев
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
11
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Зенита», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Зенит»

«Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Балтика
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