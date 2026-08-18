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«Крылья Советов» – «Зенит»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

18 августа 2026 8:22
Крылья Советов - Зенит
19 авг. 2026, среда 16:15 | Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Зенита» с форой (-1,5)
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Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом» пройдет 19 августа в Самаре. Хозяева подходят к кубковому противостоянию в кризисной форме – три поражения подряд на своем поле, тогда как гости находятся в феноменальном состоянии: они не проигрывают в 18 из 20 последних матчей и забивают в 16 встречах подряд. В очных встречах «Зенит» также доминирует, не проигрывая в девяти из одиннадцати последних матчей против «Крыльев». Сможет ли самарский клуб преподнести сюрприз в кубковом матче, или петербургский гранд продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Крыльев Советов» говорит прежде всего то, что они забивают в трех последних очных матчах против «Зенита». Кроме того, в среднем за последние пять игр самарцы забивают 0,80 гола, что дает им надежду на гол в ворота соперника. Однако защита команды действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола, а также пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре РПЛ «Крылья» потерпели разгром от «Динамо Махачкала» (1-4), а в Кубке России обыграли этого же соперника (2-1). Но при такой слабой игре в обороне и неудачной домашней серии (три поражения подряд) рассчитывать на победу над «Зенитом» практически невозможно.

«Зенит» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Петербургский клуб не проигрывает в 18 из 20 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,60 гола и пропускает всего 0,40 гола, что свидетельствует о тотальном доминировании. В очных встречах с «Крыльями» «Зенит» также имеет преимущество – он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей и забивает в десяти последних очных встречах. В атаке команда стабильна – она забивает в 16 последних матчах, а защита выглядит неприступной. В предыдущем туре РПЛ «Зенит» разгромил «Динамо» (3-0), а в Кубке России обыграл «Балтику» (1-0). При такой форме и статистике петербургский гранд является абсолютным фаворитом.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о тотальном превосходстве «Зенита». Хозяева переживают кризис, особенно на домашнем стадионе, и много пропускают, тогда как гости находятся на пике формы, имеют мощную атаку и надежную защиту. Ожидается, что «Зенит» продолжит свою победную серию и добьется разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Зенит» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей против «Крыльев Советов» и забивает в десяти последних встречах. Текущая форма «Зенита» феноменальна – 18 матчей без поражений из 20, 2,60 гола за игру и 0,40 пропущенных, тогда как «Крылья» проиграли три последних домашних матча и много пропускают. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Зенит» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 14 (23%)
Ничьих - 12 (19%)
Побед - 36 (58%)
56
Забитых мячей
106
0.9
В среднем за матч
1.71
3:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
2 : 5
20.08.2011
Зенит
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
2 : 2
22.09.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.08.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 1
04.04.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
1 : 1
09.11.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2 : 3
01.12.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
0 : 4
20.07.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
1 : 1
30.03.2024
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
31.10.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
3 : 1
22.10.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 1
09.08.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 5
29.04.2023
Зенит
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 1
20.10.2022
Крылья Советов
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
3 : 0
22.07.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
1 : 1
13.03.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
2 : 1
25.09.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 1
26.06.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 2
27.10.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4 : 2
28.04.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
0 : 1
29.10.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
1 : 3
13.05.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3 : 1
20.11.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
0 : 2
20.03.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 3
29.08.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
2 : 1
24.03.2014
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 4
25.09.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Зенит
1 : 0
07.04.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
2 : 2
22.09.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
2 : 5
20.08.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
3 : 0
24.04.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Зенит
0 : 0
28.11.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
0 : 1
13.03.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
0 : 1
20.09.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 0
10.05.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
0 : 3
24.08.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
1 : 1
13.04.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
1 : 3
25.08.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
1 : 1
06.05.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
1 : 0
17.09.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3 : 2
09.04.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
4 : 1
28.08.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
3 : 0
23.04.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
0 : 1
11.09.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 2
16.05.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2 : 2
19.07.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 1
23.06.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
1 : 2
17.11.2002
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 0
13.04.2002
Зенит
Чемпионат России, 21 тур
Зенит
1 : 1
11.08.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 7 тур
Крылья Советов
1 : 0
28.04.2001
Зенит
Чемпионат России, 27 тур
Крылья Советов
0 : 1
14.10.2000
Зенит
Чемпионат России, 13 тур
Зенит
3 : 0
19.06.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Крылья Советов
3 : 2
23.10.1999
Зенит
Чемпионат России, 14 тур
Зенит
3 : 1
03.07.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
2 : 0
17.10.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 13 тур
Крылья Советов
1 : 2
21.06.1998
Зенит
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
1 : 0
04.10.1997
Зенит
Чемпионат России, 13 тур
Зенит
0 : 0
14.06.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.10.1996
Зенит
Чемпионат России, 16 тур
Зенит
1 : 0
10.07.1996
Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Зенит
0 : 0
01.07.1992
Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап, 4 тур
Крылья Советов
1 : 0
12.04.1992
Зенит
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
9
Джеффри Чарльз
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
35
Арсений Абзалилов
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Зенит
66
Роман Вега
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Джон Джон
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
4-3-1-3
80
Кокарев
3
Галдамес
4
Горшков
5
Ороз
72
Фернандес
7
Баньяц
6
Бабкин
20
Столбов
77
Макаров
99
Жоффри
73
Шитов
9
Чарльз
3-2-1-3-1
57
Москвичев
82
Волков
25
Андраде
28
Алип
15
Караваев
3
Дуглас Сантос
61
Кондаков
11
Энрике
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Аугусто
77
Макаров
2
Печенин
2
Печенин
77
Макаров
20
Столбов
8
Витюгов
8
Витюгов
20
Столбов
72
Фернандес
22
Костанца
22
Костанца
72
Фернандес
9
Чарльз
11
Рахманович
11
Рахманович
9
Чарльз
73
Шитов
19
Олейников
19
Олейников
73
Шитов
21
Ерохин
31
Мантуан
31
Мантуан
21
Ерохин
77
Мостовой
14
Джон Джон
14
Джон Джон
77
Мостовой
15
Караваев
66
Вега
66
Вега
15
Караваев
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
35
Арсений Абзалилов
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
33
Нино
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
35
Арсений Абзалилов
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Остались в запасе
33
Нино
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Сергей Семак

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Зенита» с разницей минимум в два мяча. Петербургский клуб находится в феноменальной форме (18 матчей без поражений из 20, 2,60 гола за игру), имеет преимущество в очных встречах и играет против соперника, который находится в кризисе (три домашних поражения подряд, слабая защита). Ожидаем, что «Зенит» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится 19 августа 2026 года в Самаре и начнется в 16-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть онлайн

2.15
Победа «Зенита» с форой (-1,5)
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Зенит Крылья Советов
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