Крылья Советов

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом» пройдет 19 августа в Самаре. Хозяева подходят к кубковому противостоянию в кризисной форме – три поражения подряд на своем поле, тогда как гости находятся в феноменальном состоянии: они не проигрывают в 18 из 20 последних матчей и забивают в 16 встречах подряд. В очных встречах «Зенит» также доминирует, не проигрывая в девяти из одиннадцати последних матчей против «Крыльев». Сможет ли самарский клуб преподнести сюрприз в кубковом матче, или петербургский гранд продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Крыльев Советов» говорит прежде всего то, что они забивают в трех последних очных матчах против «Зенита». Кроме того, в среднем за последние пять игр самарцы забивают 0,80 гола, что дает им надежду на гол в ворота соперника. Однако защита команды действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола, а также пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре РПЛ «Крылья» потерпели разгром от «Динамо Махачкала» (1-4), а в Кубке России обыграли этого же соперника (2-1). Но при такой слабой игре в обороне и неудачной домашней серии (три поражения подряд) рассчитывать на победу над «Зенитом» практически невозможно.

«Зенит» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Петербургский клуб не проигрывает в 18 из 20 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,60 гола и пропускает всего 0,40 гола, что свидетельствует о тотальном доминировании. В очных встречах с «Крыльями» «Зенит» также имеет преимущество – он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей и забивает в десяти последних очных встречах. В атаке команда стабильна – она забивает в 16 последних матчах, а защита выглядит неприступной. В предыдущем туре РПЛ «Зенит» разгромил «Динамо» (3-0), а в Кубке России обыграл «Балтику» (1-0). При такой форме и статистике петербургский гранд является абсолютным фаворитом.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о тотальном превосходстве «Зенита». Хозяева переживают кризис, особенно на домашнем стадионе, и много пропускают, тогда как гости находятся на пике формы, имеют мощную атаку и надежную защиту. Ожидается, что «Зенит» продолжит свою победную серию и добьется разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Зенит» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей против «Крыльев Советов» и забивает в десяти последних встречах. Текущая форма «Зенита» феноменальна – 18 матчей без поражений из 20, 2,60 гола за игру и 0,40 пропущенных, тогда как «Крылья» проиграли три последних домашних матча и много пропускают. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Зенит» является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Зенита» с разницей минимум в два мяча. Петербургский клуб находится в феноменальной форме (18 матчей без поражений из 20, 2,60 гола за игру), имеет преимущество в очных встречах и играет против соперника, который находится в кризисе (три домашних поражения подряд, слабая защита). Ожидаем, что «Зенит» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится 19 августа 2026 года в Самаре и начнется в 16-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.