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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 28 ноября 2010
Зенит
28.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
Замена
А. Анюков
️️️️
А. Ионов
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
С. Ткачев
Замена
Д. Гриднев
️️️️
С. Кузнецов
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
С. Ткачев
️️️️
П. Яковлев
Замена
А. Бобер
️️️️
О. Самсонов
Вторая желтая
Ф. Мейра
Желтая карточка
И. Таранов
Желтая карточка
Ф. Мейра
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
В. Файзулин
️️️️
С. Семак
Травма
С. Семак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
10
Данни
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
3
Лукович
6
Мейра
6
Ломбертс
4
Крижанац
18
Зырянов
9
Хусти
37
Семак
10
Данни
11
Ионов
11
Бухаров
3-2-3-1-1
31
Лобос
0
Таранов
79
Джорджевич
3
Леилтон
10
Кузнецов
15
Цаллагов
36
Самсонов
19
Иванов
23
Соснин
91
Яковлев
99
Савин
11
Ионов
22
Анюков
22
Анюков
11
Ионов
37
Семак
20
Файзулин
20
Файзулин
37
Семак
11
Бухаров
99
Канунников
99
Канунников
11
Бухаров
10
Кузнецов
56
Гриднев
56
Гриднев
10
Кузнецов
91
Яковлев
11
Ткачев
11
Ткачев
91
Яковлев
36
Самсонов
8
Бобер
8
Бобер
36
Самсонов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А.Аверьянов (Москва)
А.Малородов (Саратов)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 13:40 (прямая)
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