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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 09 августа 2023
Крылья Советов
09.08.2023, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
50'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Зенит
90'
+6
Желтая карточка
Д. Кейрос
Замена
Ф. Костанца
️️️️
М. Витюгов
90'
79'
Замена
Клаудиньо
️️️️
И. Сергеев
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Иванисеня
73'
68'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Г. Мантуан
68'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Д. Сантос
59'
Замена
З. Бакаев
️️️️
М. Фернандес
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Б. Гарре
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Г. Бейл
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
7
Иван Бобер
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ломаев
44
Барач
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
21
Иванисеня
7
Гарре
11
Рахманович
15
Рассказов
21
Карпицкий
73
Шитов
3-3-1
78
Васютин
3
Дуглас Сантос
28
Алип
16
Эракович
11
Сутормин
18
Васильев
3
Круговой
33
Сергеев
23
Бейл
4
Горшков
4
Горшков
23
Бейл
8
Витюгов
22
Костанца
22
Костанца
8
Витюгов
21
Иванисеня
6
Бабкин
6
Бабкин
21
Иванисеня
7
Гарре
14
Салтыков
14
Салтыков
7
Гарре
3
Дуглас Сантос
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
3
Дуглас Сантос
6
Фернандес
77
Бакаев
77
Бакаев
6
Фернандес
33
Сергеев
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
33
Сергеев
31
Мантуан
9
Кассьерра
9
Кассьерра
31
Мантуан
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
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