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Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 13 мая 2017
Крылья Советов
13.05.2017, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
55'
Б. Иванович (АГ)
1'
А. Дзюба
8'
А. Дзюба
35'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
84'
Замена
Эрнани
️️️️
Данни
Желтая карточка
Г. Зотов
82'
Замена
А. Зуев
️️️️
С. Ткачев
79'
77'
Замена
Л. Нету
️️️️
Ю. Жирков
63'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Й. Молло
Желтая карточка
С. Божин
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Б. Иванович
55'
Замена
Надсон
️️️️
С. Мияилович
43'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Зинков
43'
Желтая карточка
Ш. Бато
39'
35'
ГОЛ! 0:3!
Х. Гарсия
Пас отдал
А. Дзюба
8'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Жулиано
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Кристиан Паскуато
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ОП
5
Вячеслав Зинков
ОП
9
Джанни Бруно
ЦП
11
Сергей Ткачев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Жулиано
АП
89
Йоан Молло
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лория
33
Ятченко
4
Бато
47
Божин
31
Зотов
22
Мияилович
5
Зинков
9
Бруно
8
Паскуато
11
Ткачев
12
Корниленко
4-2-3-1
99
Лунев
8
Смольников
4
Кришито
20
Иванович
18
Жирков
6
Хави Гарсия
15
Цаллагов
89
Молло
20
Жулиано
10
Данни
22
Дзюба
11
Ткачев
17
Зуев
17
Зуев
11
Ткачев
22
Мияилович
30
Надсон
30
Надсон
22
Мияилович
5
Зинков
44
Башкиров
44
Башкиров
5
Зинков
18
Жирков
13
Нету
13
Нету
18
Жирков
10
Данни
23
Эрнани
23
Эрнани
10
Данни
89
Молло
9
Кокорин
9
Кокорин
89
Молло
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
29
Павел Кудряшов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
11
Александр Глеб
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
88
Максим Рудаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
11
Александр Глеб
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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