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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 01 декабря 2024
Зенит
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Крылья Советов
4'
М. Глушенков
72'
Н. Алип
17'
И. Сергеев
18'
И. Олейников
28'
И. Сергеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Крылья Советов
90'
+6
Желтая карточка
С. Песьяков
87'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
И. Олейников
Замена
Артур
️️️️
М. Глушенков
84'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Н. Алип
84'
79'
Замена
К. Печенин
️️️️
И. Дмитриев
79'
Замена
У. Бабаев
️️️️
Т. Галдамес
78'
Травма
Т. Галдамес
ГОЛ! 2:3!
Н. Алип
Пас отдал
М. Глушенков
72'
Замена
А. Соболев
️️️️
Г. Мантуан
64'
Замена
Педро
️️️️
Вендел
64'
64'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
С. Бабкин
63'
Замена
В. Шитов
️️️️
Б. Гарре
Замена
Л. Гонду
️️️️
А. Мостовой
46'
36'
Желтая карточка
Д. Ороз
28'
ГОЛ! 1:3!
И. Сергеев
Пас отдал
Н. Рассказов
18'
ГОЛ! 1:2!
И. Олейников
Пас отдал
И. Дмитриев
17'
ГОЛ! 1:1!
И. Сергеев
Пас отдал
И. Олейников
ГОЛ! 1:0!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Мостовой
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Глушенков
9
Кассьерра
3-1-1-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
3
Солдатенков
3
Галдамес
5
Мендес
6
Бабкин
15
Рассказов
19
Олейников
27
Дмитриев
33
Сергеев
7
Гарре
28
Алип
21
Ерохин
21
Ерохин
28
Алип
8
Вендел
20
Педро
20
Педро
8
Вендел
10
Глушенков
37
Артур
37
Артур
10
Глушенков
77
Мостовой
32
Гонду
32
Гонду
77
Мостовой
31
Мантуан
7
Соболев
7
Соболев
31
Мантуан
27
Дмитриев
2
Печенин
2
Печенин
27
Дмитриев
19
Олейников
4
Евгеньев
4
Евгеньев
19
Олейников
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
3
Галдамес
7
Бабаев
7
Бабаев
3
Галдамес
7
Гарре
73
Шитов
73
Шитов
7
Гарре
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
5
8
Офсайды
1
0
Количество передач
795
253
Сейвы
3
7
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; АVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Крестинин, Богданов)
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