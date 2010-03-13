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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 13 марта 2010
Крылья Советов
13.03.2010, суббота, 13:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
67'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
Красная карточка
И. Таранов
+2
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
М. Лумб
Замена
А. Храмов
️️️️
Леилтон
Замена
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
С. Ткачев
ГОЛ! 0:1!
Данни
Замена
Д. Лазович
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ПЗ
44
Александр Буданов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
3
Леилтон
ЦП
8
Антон Бобер
(К)
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Крылья Советов
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
89
Александр Храмов
ЦЗ
0
Михаил Кузьмин
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-1-4-1
1
Юрченко
3
Будылин
63
Белозеров
0
Таранов
11
Ткачев
15
Цаллагов
44
Буданов
8
Бобер
20
Аджинджал
3
Леилтон
99
Савин
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Крижанац
6
Ломбертс
12
Лумб
27
Денисов
34
Быстров
15
Широков
18
Зырянов
10
Данни
11
Кержаков
3
Леилтон
89
Храмов
89
Храмов
3
Леилтон
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
18
Зырянов
27
Лазович
27
Лазович
18
Зырянов
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
2
Андрей Редя
ЦЗ
39
Алексей Попов
ЦФ
0
Михаил Кузьмин
ЦП
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
2
Андрей Редя
ЦЗ
39
Алексей Попов
ЦФ
0
Михаил Кузьмин
ЦП
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Н. Фролов (Раменское)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 12:45 (прямая)
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