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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 20 сентября 2009
Крылья Советов
20.09.2009, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
14'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
Желтая карточка
Леилтон
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Семшов
Замена
С. Будылин
️️️️
Р. Шишкин
Травма
Р. Шишкин
Желтая карточка
И. Семшов
Замена
М. Кежман
️️️️
Ф. Текке
Замена
Р. Адамов
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
Р. Широков
️️️️
В. Быстров
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Быстров
Пас отдал
С. Хусти
Желтая карточка
И. Таранов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
8
Антон Бобер
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
99
Евгений Савин
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
(К)
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
0
Рамон
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Матея Кежман
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
3-3-3-1
31
Лобос
20
Игнатьев
0
Таранов
39
Ярошик
3
Леилтон
8
Бобер
49
Шишкин
19
Иванов
20
Аджинджал
99
Савин
0
Коллер
3-1-4-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
6
Мейра
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
20
Семшов
9
Хусти
33
Текке
49
Шишкин
3
Будылин
3
Будылин
49
Шишкин
99
Савин
21
Адамов
21
Адамов
99
Савин
34
Быстров
15
Широков
15
Широков
34
Быстров
20
Семшов
11
Ионов
11
Ионов
20
Семшов
33
Текке
99
Кежман
99
Кежман
33
Текке
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
0
Рамон
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
0
Рамон
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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