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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 13 апреля 2008
Зенит
13.04.2008, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Зенит - Крылья Советов
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0
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Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Зенит
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2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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3 : 2
18.10.2026
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Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Спорт" 13:45 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 13:55 (прямая)
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