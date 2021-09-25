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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 25 сентября 2021
Зенит
25.09.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
35'
А. Дзюба
79'
А. Сутормин (П)
14'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
Замена
К. Кравцов
️️️️
Малком
87'
87'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Д. Иванисеня
85'
Желтая карточка
А. Солдатенков
85'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
85'
Замена
Г. Бейл
️️️️
И. Сергеев
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Дзюба
80'
79'
Желтая карточка
А. Зиньковский
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Сутормин
79'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Клаудиньо
72'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Я. Ракицкий
72'
71'
Желтая карточка
И. Сергеев
68'
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Глушенков
68'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Якуба
Желтая карточка
А. Ерохин
55'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Клаудиньо
35'
Желтая карточка
Д. Кузяев
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиньковский
Пас отдал
И. Сергеев
9'
Желтая карточка
М. Глушенков
5'
Желтая карточка
М. Зеффан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
44
Ракицкий
11
Сутормин
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
22
Дзюба
4-1-1-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
23
Чернов
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Якуба
21
Иванисеня
29
Ежов
77
Зиньковский
33
Сергеев
10
Глушенков
10
Малком
5
Кравцов
5
Кравцов
10
Малком
44
Ракицкий
3
Круговой
3
Круговой
44
Ракицкий
14
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Кузяев
33
Клаудиньо
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Клаудиньо
22
Дзюба
20
Азмун
20
Азмун
22
Дзюба
33
Сергеев
23
Бейл
23
Бейл
33
Сергеев
8
Якуба
25
Пруцев
25
Пруцев
8
Якуба
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
21
Иванисеня
10
Цыпченко
10
Цыпченко
21
Иванисеня
10
Глушенков
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Глушенков
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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Зенит
Крылья Советов
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