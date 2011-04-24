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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 24 апреля 2011
Зенит
24.04.2011, воскресенье, 16:45
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
11'
А. Кержаков
81'
Д. Лазович
85'
Д. Лазович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
Замена
А. Бобер
️️️️
О. Самсонов
ГОЛ! 3:0!
Д. Лазович
Пас отдал
А. Анюков
ГОЛ! 2:0!
Д. Лазович
Замена
С. Петров
️️️️
А. Ионов
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
А. Соснин
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Бухаров
Замена
Д. Лазович
️️️️
В. Файзулин
Желтая карточка
К. Зырянов
Замена
Е. Савин
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
В. Приёмов
Желтая карточка
Т. Губочан
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Данко Лазович
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-3-1-2
16
Малафеев
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
20
Файзулин
18
Зырянов
27
Денисов
11
Ионов
11
Кержаков
11
Бухаров
3-1-5-1
23
М'Боли
12
Пономаренко
79
Джорджевич
3
Молош
15
Цаллагов
36
Самсонов
42
Кириллов
23
Соснин
10
Кузнецов
80
Приёмов
11
Печник
11
Ионов
98
Петров
98
Петров
11
Ионов
11
Бухаров
9
Хусти
9
Хусти
11
Бухаров
20
Файзулин
27
Лазович
27
Лазович
20
Файзулин
23
Соснин
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
23
Соснин
36
Самсонов
8
Бобер
8
Бобер
36
Самсонов
42
Кириллов
99
Савин
99
Савин
42
Кириллов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
В. Волков (оба - Москва)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:30 (прямая)
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