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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 26 июня 2020
Зенит
26.06.2020, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
64'
А. Дзюба (П)
70'
А. Дзюба (П)
44'
М. Глушенков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
Замена
Л. Мусаев
️️️️
М. Оздоев
90'
+4
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Малком
90'
+4
Замена
С. Дриусси
️️️️
С. Азмун
85'
75'
Замена
С. Хади
️️️️
А. Тимофеев
75'
Замена
Д. Радонич
️️️️
Д. Попович
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Караваев
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Дзюба
70'
69'
Желтая карточка
А. Терехов
68'
Замена
А. Терехов
️️️️
Д. Кабутов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дзюба
64'
62'
Желтая карточка
А. Тимофеев
52'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
Б. Иванович
47'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Зиньковский
30'
Желтая карточка
Н. Чернов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
22
Денис Попович
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
21
Оздоев
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
3-4-1-1-1
39
Фролов
70
Кабутов
23
Чернов
90
Бурлак
2
Зеффан
94
Тимофеев
8
Гацкан
23
Комбаров
22
Попович
77
Зиньковский
10
Глушенков
10
Малком
18
Жирков
18
Жирков
10
Малком
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
21
Оздоев
38
Мусаев
38
Мусаев
21
Оздоев
15
Караваев
27
Шатов
27
Шатов
15
Караваев
20
Азмун
9
Дриусси
9
Дриусси
20
Азмун
94
Тимофеев
7
Хади
7
Хади
94
Тимофеев
22
Попович
9
Радонич
9
Радонич
22
Попович
70
Кабутов
11
Терехов
11
Терехов
70
Кабутов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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