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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 20 августа 2011
Крылья Советов
20.08.2011, суббота, 18:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 5
Завершен
Зенит
31'
П. Яковлев
51'
П. Яковлев
22'
Данни
29'
Р. Широков
32'
Н. Ломбертс
34'
В. Файзулин
78'
Р. Широков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
Замена
И. Чеминава
️️️️
Д. Кришито
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Р. Широков
Желтая карточка
П. Яковлев
Замена
Д. Лазович
️️️️
Данни
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Ионов
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Бобер
ГОЛ! 2:4!
П. Яковлев
Пас отдал
С. Пономаренко
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Концедалов
ГОЛ! 1:4!
В. Файзулин
ГОЛ! 1:3!
Н. Ломбертс
Пас отдал
Данни
ГОЛ! 1:2!
П. Яковлев
Пас отдал
А. Бобер
ГОЛ! 0:2!
Р. Широков
Пас отдал
А. Анюков
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
8
Антон Бобер
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Веремко
25
Концедалов
0
Таранов
79
Джорджевич
98
Петров
15
Цаллагов
84
Воробьев
33
Короман
8
Бобер
91
Яковлев
11
Печник
4-2-3-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Кришито
15
Губочан
6
Ломбертс
15
Широков
18
Зырянов
11
Ионов
20
Файзулин
10
Данни
11
Кержаков
25
Концедалов
12
Пономаренко
12
Пономаренко
25
Концедалов
25
Концедалов
23
Соснин
23
Соснин
25
Концедалов
8
Бобер
28
Григорян
28
Григорян
8
Бобер
4
Кришито
5
Чеминава
5
Чеминава
4
Кришито
11
Ионов
9
Хусти
9
Хусти
11
Ионов
10
Данни
27
Лазович
27
Лазович
10
Данни
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
31
Алексей Федоров
ВР
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:00 (прямая)
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