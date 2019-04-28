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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 28 апреля 2019
Зенит
28.04.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 2
Завершен
Крылья Советов
9'
С. Азмун
30'
С. Азмун
35'
Т. Бурлак (АГ)
90+1'
И. Смольников
40'
Д. Ткачук
44'
Д. Ткачук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
ГОЛ! 4:2!
И. Смольников
Пас отдал
А. Дзюба
90'
+1
Замена
Л. Мусаев
️️️️
С. Азмун
90'
Желтая карточка
Ю. Жирков
89'
80'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Джано
78'
Вторая желтая
Р. Шейдаев
73'
Замена
П. Антон
️️️️
Г. Зотов
Замена
А. Анюков
️️️️
С. Дриусси
67'
63'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Зиньковский
Замена
О. Шатов
️️️️
Э. Ригони
55'
Желтая карточка
Э. Ригони
54'
49'
Желтая карточка
М. Рабиу
Желтая карточка
М. Оздоев
48'
48'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
44'
ГОЛ! 3:2!
Д. Ткачук
40'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ткачук
Пас отдал
Р. Шейдаев
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Т. Бурлак
35'
ГОЛ! 2:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Ю. Жирков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
49
Роман Шишкин
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ЦП
7
Джано
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
31
Михаил Кизеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
27
Олег Шатов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Пол Антон
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-2-2-2
99
Лунев
18
Жирков
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
16
Нобоа
21
Оздоев
9
Дриусси
24
Ригони
22
Дзюба
20
Азмун
4-1-1-3-1
1
Рыжиков
31
Зотов
90
Бурлак
19
Самарджич
29
Денисов
49
Шишкин
19
Рабиу
77
Зиньковский
7
Джано
31
Ткачук
7
Шейдаев
9
Дриусси
22
Анюков
22
Анюков
9
Дриусси
24
Ригони
27
Шатов
27
Шатов
24
Ригони
20
Азмун
38
Мусаев
38
Мусаев
20
Азмун
31
Зотов
5
Антон
5
Антон
31
Зотов
7
Джано
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Джано
77
Зиньковский
12
Корниленко
12
Корниленко
77
Зиньковский
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
31
Михаил Кизеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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