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Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 22 сентября 2012
Крылья Советов
22.09.2012, суббота, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
10'
С. Корниленко
26'
Кабайеро
65'
Халк
78'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
Замена
А. Делькин
️️️️
Кабайеро
87'
86'
Замена
М. Канунников
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
С. Корниленко
82'
81'
Желтая карточка
Халк
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Себайос
79'
78'
ГОЛ! 2:2!
Р. Широков
Пас отдал
Б. Алвеш
Вторая желтая
А. Епуряну
75'
65'
ГОЛ! 2:1!
Халк
Пас отдал
К. Зырянов
57'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
46'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Епуряну
45'
+2
Желтая карточка
Е. Баляйкин
45'
Желтая карточка
Себайос
41'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
П. Немов
36'
Травма
П. Немов
35'
ГОЛ! 2:0!
Кабайеро
26'
12'
Желтая карточка
К. Зырянов
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
П. Немов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
83
Стив
ПЗ
10
Себайос
ЛВ
5
Петр Немов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ЛВ
20
Виктор Файзулин
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Веремко
98
Петров
24
Епуряну
25
Концедалов
6
Телес
83
Стив
5
Немов
32
Баляйкин
10
Себайос
9
Кабайеро
12
Корниленко
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
55
Янбаев
20
Файзулин
15
Широков
18
Зырянов
34
Быстров
7
Халк
11
Кержаков
10
Себайос
13
Верховцов
13
Верховцов
10
Себайос
5
Немов
84
Воробьев
84
Воробьев
5
Немов
9
Кабайеро
90
Делькин
90
Делькин
9
Кабайеро
18
Зырянов
99
Канунников
99
Канунников
18
Зырянов
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Кобзев Антон (г. Москва) Деушев Ринат (г. Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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