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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 24 марта 2014
Зенит
24.03.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
5'
Халк (П)
52'
Халк
54'
И. Цаллагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Рязанцев
85'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Файзулин
82'
79'
Замена
С. Корниленко
️️️️
И. Семшов
79'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
П. Немов
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Кержаков
69'
68'
Пенальти не реализован!
Кабайеро
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
60'
59'
Пенальти не реализован!
Кабайеро
Желтая карточка
В. Файзулин
58'
54'
ГОЛ! 2:1!
И. Цаллагов
Пас отдал
Кабайеро
ГОЛ! 2:0!
Халк
52'
Желтая карточка
А. Анюков
19'
Желтая карточка
А. Кержаков
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
5'
4'
Желтая карточка
И. Таранов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
28
Витсель
20
Файзулин
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
11
Кержаков
3-3-3-1
16
Веремко
13
Верховцов
0
Таранов
33
Ятченко
5
Немов
21
Драгун
15
Цаллагов
2
Горо
20
Семшов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
20
Файзулин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
20
Файзулин
11
Кержаков
23
Рондон
23
Рондон
11
Кержаков
5
Немов
8
Махмудов
8
Махмудов
5
Немов
20
Семшов
12
Корниленко
12
Корниленко
20
Семшов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
78
Александр Васютин
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:55 (прямая)
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