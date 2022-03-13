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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 13 марта 2022
Крылья Советов
13.03.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
90+1'
М. Барач
86'
Д. Круговой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Зенит
90'
+6
Вторая желтая
Вендел
Желтая карточка
Д. Цыпченко
90'
+5
Замена
А. Коваленко
️️️️
Ф. Костанца
90'
+3
Замена
Д. Липовой
️️️️
Р. Ежов
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Барач
Пас отдал
С. Пиняев
90'
+1
87'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
87'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Ю. Алберто
86'
ГОЛ! 0:1!
Д. Круговой
Пас отдал
Д. Кузяев
Желтая карточка
Ф. Костанца
84'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Д. Якуба
80'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
В. Сарвели
75'
74'
Желтая карточка
Вендел
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Глушенков
74'
74'
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
М. Глушенков
70'
64'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Сутормин
64'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Д. Чистяков
61'
Травма
Д. Чистяков
3'
Желтая карточка
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
22
Фернандо Костанца
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛАЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Юри Алберто
ЛФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
3
Солдатенков
44
Барач
23
Бейл
8
Якуба
22
Костанца
77
Зиньковский
29
Ежов
9
Сарвели
10
Глушенков
3-2-1-2-2
41
Кержаков
11
Сутормин
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
3
Круговой
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
22
Дзюба
9
Алберто
29
Ежов
9
Липовой
9
Липовой
29
Ежов
22
Костанца
8
Коваленко
8
Коваленко
22
Костанца
8
Якуба
9
Пиняев
9
Пиняев
8
Якуба
10
Глушенков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
10
Глушенков
9
Сарвели
10
Цыпченко
10
Цыпченко
9
Сарвели
11
Сутормин
15
Караваев
15
Караваев
11
Сутормин
78
Чистяков
14
Кузяев
14
Кузяев
78
Чистяков
9
Алберто
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Алберто
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
22
Дзюба
33
Сергеев
33
Сергеев
22
Дзюба
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
66
Ян Гудков
ЛЗ
18
Артем Соколов
АП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
66
Ян Гудков
ЛЗ
18
Артем Соколов
АП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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