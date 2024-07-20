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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 20 июля 2024
Крылья Советов
20.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
6'
М. Глушенков
18'
М. Кассьерра
45+2'
М. Глушенков
90+3'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Зенит
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Педро
Пас отдал
И. Сергеев
86'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
Замена
Д. Якуба
️️️️
М. Витюгов
85'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Ф. Костанца
85'
84'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Глушенков
75'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Кассьерра
75'
Замена
Педро
️️️️
А. Мостовой
Замена
Р. Ежов
️️️️
С. Бабкин
74'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
В. Шитов
74'
Замена
К. Печенин
️️️️
Г. Бейл
63'
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Артур
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Глушенков
Пас отдал
Вендел
33'
Желтая карточка
Артур
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Кассьерра
Пас отдал
Артур
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Пас отдал
Вендел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
37
Артур
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Педро
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ломаев
3
Солдатенков
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Гарре
19
Орозко
15
Рассказов
73
Шитов
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
37
Артур
77
Мостовой
9
Кассьерра
10
Глушенков
23
Бейл
2
Печенин
2
Печенин
23
Бейл
8
Витюгов
8
Якуба
8
Якуба
8
Витюгов
22
Костанца
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
29
Ежов
6
Бабкин
73
Шитов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
73
Шитов
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
37
Артур
4
Горшков
4
Горшков
37
Артур
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
10
Глушенков
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Глушенков
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
445
588
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Евгений Буланов
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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