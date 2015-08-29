Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 29 августа 2015
Зенит
29.08.2015, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
49'
Надсон (АГ)
17'
Г. Габулов
52'
С. Корниленко
56'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
90'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Драгун
88'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Г. Габулов
83'
Замена
Ш. Бато
️️️️
Й. Молло
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
74'
69'
Желтая карточка
Е. Конюхов
Желтая карточка
Д. Кришито
66'
Замена
Данни
️️️️
А. Витсель
62'
Пенальти не реализован!
Халк
61'
56'
ГОЛ! 1:3!
С. Корниленко
Пас отдал
Й. Молло
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Корниленко
Пас отдал
Й. Молло
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Надсон
49'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Юсупов
46'
37'
Желтая карточка
А. Померко
27'
Желтая карточка
И. Таранов
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Габулов
Пас отдал
Й. Молло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
АП
27
Олег Шатов
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Берат Садик
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
27
Витсель
4
Юсупов
27
Шатов
7
Халк
22
Дзюба
4-2-3-1
14
Конюхов
90
Бурлак
30
Надсон
25
Концедалов
0
Таранов
20
Померко
15
Цаллагов
89
Молло
21
Драгун
8
Габулов
12
Корниленко
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
27
Витсель
10
Данни
10
Данни
27
Витсель
4
Юсупов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
4
Юсупов
8
Габулов
12
Симайс
12
Симайс
8
Габулов
89
Молло
4
Бато
4
Бато
89
Молло
21
Драгун
23
Горбатенко
23
Горбатенко
21
Драгун
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Зенит
Крылья Советов
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
8
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
4
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
28
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
37
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
8
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
4
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
28
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
37
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+