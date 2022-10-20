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FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 20 октября 2022
Зенит
20.10.2022, четверг, 20:30
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
17'
И. Сергеев
46'
И. Сергеев
79'
А. Чиркович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Крылья Советов
Замена
Г. Мантуан
️️️️
А. Мостовой
83'
Замена
З. Бакаев
️️️️
И. Сергеев
82'
Желтая карточка
Родригао
81'
79'
ГОЛ! 2:1!
А. Чиркович
Пас отдал
С. Пиняев
78'
Замена
А. Чиркович
️️️️
В. Шитов
73'
Замена
С. Пиняев
️️️️
С. Бабкин
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Кузяев
61'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
61'
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Вендел
46'
46'
Замена
А. Коваленко
️️️️
М. Витюгов
46'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Г. Бейл
19'
Желтая карточка
М. Витюгов
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Клаудиньо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
9
Данил Липовой
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
97
Иван
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
5
Родригао
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
3-3-1-2-1
1
Овсянников
95
Гапонов
3
Солдатенков
44
Барач
23
Бейл
8
Витюгов
9
Липовой
6
Бабкин
18
Соколов
8
Хубулов
73
Шитов
Мостовой
31
Мантуан
31
Мантуан
Мостовой
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
33
Сергеев
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Сергеев
14
Кузяев
77
Мостовой
77
Мостовой
14
Кузяев
23
Бейл
31
Зотов
31
Зотов
23
Бейл
8
Витюгов
8
Коваленко
8
Коваленко
8
Витюгов
6
Бабкин
9
Пиняев
9
Пиняев
6
Бабкин
73
Шитов
32
Чиркович
32
Чиркович
73
Шитов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
97
Иван
ВР
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
11
Амар Рахманович
АП
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
97
Иван
ВР
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
11
Амар Рахманович
АП
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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