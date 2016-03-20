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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 20 марта 2016
Крылья Советов
20.03.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
20'
А. Дзюба
26'
Халк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
89'
Замена
Д. Кришито
️️️️
О. Шатов
83'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Маурисио
81'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Халк
Замена
М. Родич
️️️️
Д. Ятченко
78'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
75'
Замена
Д. Бруно
️️️️
Ш. Бато
59'
Желтая карточка
А. Яхович
33'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Халк
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛАЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
4
Шелдон Бато
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-3-3-1
1
Лория
30
Надсон
0
Таранов
90
Бурлак
33
Ятченко
15
Цаллагов
20
Померко
89
Молло
8
Габулов
4
Бато
18
Яхович
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
13
Нету
18
Жирков
8
Маурисио
7
Халк
27
Витсель
10
Данни
27
Шатов
22
Дзюба
33
Ятченко
23
Родич
23
Родич
33
Ятченко
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
4
Бато
9
Бруно
9
Бруно
4
Бато
27
Шатов
4
Кришито
4
Кришито
27
Шатов
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
7
Халк
9
Кокорин
9
Кокорин
7
Халк
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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