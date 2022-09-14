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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 14 сентября 2022
Крылья Советов
14.09.2022, среда, 17:30
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
83'
Д. Цыпченко
90+3'
М. Глушенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Зенит
ГОЛ! 2:0!
М. Глушенков
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Цыпченко
83'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Хубулов
81'
77'
Вторая желтая
Клаудиньо
Желтая карточка
Д. Цыпченко
75'
75'
Желтая карточка
Клаудиньо
Замена
А. Рахманович
️️️️
В. Шитов
69'
67'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Г. Мантуан
66'
Замена
А. Мостовой
️️️️
З. Бакаев
57'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Адамов
57'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Сутормин
Замена
Д. Якуба
️️️️
С. Бабкин
55'
Замена
️️️️
С. Пиняев
46'
Замена
Г. Бейл
️️️️
Ю. Горшков
46'
Желтая карточка
Ю. Горшков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
11
Амар Рахманович
АП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Овсянников
4
Горшков
4
Евгеньев
44
Барач
31
Зотов
8
Витюгов
6
Бабкин
9
Пиняев
8
Хубулов
73
Шитов
10
Цыпченко
3-2-3-1
97
Иван
95
Адамов
28
Алип
78
Чистяков
11
Сутормин
3
Круговой
33
Клаудиньо
77
Бакаев
21
Ерохин
9
Кассьерра
73
Шитов
11
Рахманович
11
Рахманович
73
Шитов
4
Горшков
23
Бейл
23
Бейл
4
Горшков
6
Бабкин
8
Якуба
8
Якуба
6
Бабкин
8
Хубулов
10
Глушенков
10
Глушенков
8
Хубулов
95
Адамов
15
Караваев
15
Караваев
95
Адамов
11
Сутормин
14
Кузяев
14
Кузяев
11
Сутормин
77
Бакаев
77
Мостовой
77
Мостовой
77
Бакаев
31
Мантуан
33
Сергеев
33
Сергеев
31
Мантуан
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
5
Родригао
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
5
Родригао
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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