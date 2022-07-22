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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 22 июля 2022
Зенит
22.07.2022, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
5'
А. Мостовой
12'
Д. Кузяев (П)
31'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Крылья Советов
Замена
Д. Круговой
️️️️
Клаудиньо
79'
78'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Цыпченко
78'
Замена
Д. Липовой
️️️️
Д. Иванисеня
Травма
Клаудиньо
76'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Мостовой
71'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
71'
62'
Замена
А. Соколов
️️️️
М. Глушенков
62'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
И. Гапонов
39'
Желтая карточка
И. Гапонов
ГОЛ! 3:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Клаудиньо
31'
29'
Желтая карточка
А. Солдатенков
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
28'
Травма
Д. Кузяев
27'
26'
Желтая карточка
Ю. Горшков
14'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
13'
Травма
Д. Якуба
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кузяев
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
5'
Пенальти не реализован!
А. Мостовой
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Клаудиньо
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Денис Якуба
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-2-1-2
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
5
Родригао
6
Ловрен
77
Мостовой
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
4-3-1-2
1
Ломаев
23
Бейл
95
Гапонов
3
Солдатенков
4
Горшков
21
Иванисеня
8
Коваленко
8
Якуба
29
Ежов
10
Глушенков
10
Цыпченко
33
Клаудиньо
3
Круговой
3
Круговой
33
Клаудиньо
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
77
Мостовой
77
Бакаев
77
Бакаев
77
Мостовой
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
21
Иванисеня
9
Липовой
9
Липовой
21
Иванисеня
95
Гапонов
4
Евгеньев
4
Евгеньев
95
Гапонов
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
10
Глушенков
18
Соколов
18
Соколов
10
Глушенков
10
Цыпченко
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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