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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 10 мая 2009
Зенит
10.05.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
58'
К. Зырянов
68'
П. Погребняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
+3
Желтая карточка
А. Бобер
Желтая карточка
А. Тимощук
+3
Замена
Р. Ширл
️️️️
К. Зырянов
+2
Желтая карточка
Я. Коллер
Замена
Р. Широков
️️️️
И. Семшов
Замена
В. Игнатьев
️️️️
В. Кулик
Замена
О. Иванов
️️️️
Е. Савин
ГОЛ! 2:0!
П. Погребняк
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Р. Аджинджал
ГОЛ! 1:0!
К. Зырянов
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
И. Семшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Антон Бобер
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
99
Евгений Савин
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
3-1-4-1
16
Малафеев
6
Мейра
15
Губочан
22
Анюков
44
Тимощук
10
Данни
20
Семшов
27
Денисов
18
Зырянов
88
Погребняк
4-1-4-1
31
Лобос
49
Шишкин
39
Ярошик
63
Белозеров
3
Леилтон
8
Бобер
99
Савин
20
Аджинджал
55
Кулик
2
Калачев
0
Коллер
18
Зырянов
25
Ширл
25
Ширл
18
Зырянов
20
Семшов
15
Широков
15
Широков
20
Семшов
55
Кулик
20
Игнатьев
20
Игнатьев
55
Кулик
99
Савин
19
Иванов
19
Иванов
99
Савин
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
А. Харламов (Тобольск)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
21500 из 21504 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 01:30 (в записи)
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