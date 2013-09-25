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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 25 сентября 2013
Крылья Советов
25.09.2013, среда, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 4
Завершен
Зенит
22'
Горо
47'
Халк
51'
О. Шатов
61'
Халк
79'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
П. Немов
83'
82'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Халк
79'
ГОЛ! 1:4!
О. Шатов
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Кабайеро
71'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Кабайеро
71'
68'
Замена
А. Витсель
️️️️
В. Быстров
61'
ГОЛ! 1:3!
Халк
Пас отдал
А. Аршавин
Травма
А. Амисулашвили
58'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Е. Баляйкин
56'
51'
ГОЛ! 1:2!
О. Шатов
Пас отдал
А. Анюков
47'
ГОЛ! 1:1!
Халк
46'
Замена
А. Аршавин
️️️️
К. Зырянов
Травма
Кабайеро
41'
35'
Желтая карточка
К. Ансальди
33'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
И. Цаллагов
31'
ГОЛ! 1:0!
Горо
Пас отдал
П. Немов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
26
Фелисио Браун Форбс
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Себайос
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-3-3-1
16
Веремко
25
Амисулашвили
30
Надсон
2
Горо
5
Немов
15
Цаллагов
32
Баляйкин
20
Аджинджал
8
Павленко
26
Браун Форбс
9
Кабайеро
4-2-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
6
Ломбертс
14
Ансальди
44
Тимощук
18
Зырянов
34
Быстров
27
Шатов
10
Данни
7
Халк
9
Кабайеро
84
Воробьев
84
Воробьев
9
Кабайеро
5
Немов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
5
Немов
32
Баляйкин
12
Корниленко
12
Корниленко
32
Баляйкин
7
Халк
4
Кришито
4
Кришито
7
Халк
34
Быстров
28
Витсель
28
Витсель
34
Быстров
18
Зырянов
28
Аршавин
28
Аршавин
18
Зырянов
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Себайос
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Себайос
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:00 (прямая)
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