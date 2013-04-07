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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 07 апреля 2013
Зенит
07.04.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
14'
Халк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Витсель
90'
86'
Замена
Кабайеро
️️️️
Горо
80'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Воробьев
Замена
А. Лукович
️️️️
М. Родич
77'
Травма
М. Родич
75'
72'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
В. Быстров
️️️️
Данни
62'
Желтая карточка
М. Родич
57'
Замена
Е. Бабурин
️️️️
В. Малафеев
46'
Желтая карточка
Данни
45'
+1
38'
Желтая карточка
С. Веремко
20'
Желтая карточка
Б. Ангбва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
(К)
ОП
2
Горо
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
78
Илья Максимов
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
23
Родич
22
Алвеш
13
Нету
22
Анюков
27
Денисов
28
Витсель
15
Широков
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
4-2-2-2
16
Веремко
4
Ангбва
25
Амисулашвили
83
Стив
6
Телес
21
Драгун
5
Немов
2
Горо
84
Воробьев
78
Максимов
13
Лахиялов
16
Малафеев
23
Бабурин
23
Бабурин
16
Малафеев
23
Родич
3
Лукович
3
Лукович
23
Родич
10
Данни
34
Быстров
34
Быстров
10
Данни
84
Воробьев
4
Елисеев
4
Елисеев
84
Воробьев
2
Горо
9
Кабайеро
9
Кабайеро
2
Горо
13
Лахиялов
12
Корниленко
12
Корниленко
13
Лахиялов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
78
Александр Макаров
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Ринат Деушев (Москва)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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