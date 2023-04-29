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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 29 апреля 2023
Крылья Советов
29.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 5
Завершен
Зенит
9'
С. Бабкин
19'
Малком
30'
Клаудиньо
55'
Малком
68'
Малком
73'
Малком
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Зенит
82'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Малком
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
78'
76'
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Караваев
76'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Д. Кузяев
73'
ГОЛ! 1:5!
Малком
Пас отдал
И. Сергеев
Желтая карточка
А. Рахманович
72'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Н. Рассказов
70'
Замена
Б. Гарре
️️️️
В. Писарский
70'
68'
ГОЛ! 1:4!
Малком
Пас отдал
Клаудиньо
64'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Кассьерра
64'
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Мостовой
55'
ГОЛ! 1:3!
Малком
Пас отдал
Д. Кузяев
Желтая карточка
Н. Рассказов
51'
Замена
И. Гапонов
️️️️
А. Зуев
46'
Вторая желтая
Г. Бейл
41'
Желтая карточка
Д. Цыпченко
39'
30'
ГОЛ! 1:2!
Клаудиньо
Пас отдал
М. Кассьерра
19'
ГОЛ! 1:1!
Малком
Желтая карточка
Г. Бейл
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Бабкин
Пас отдал
А. Ежов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
58
Артем Ежов
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
23
Гленн Бейл
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
3
Солдатенков
4
Евгеньев
23
Бейл
58
Ежов
6
Бабкин
17
Зуев
15
Рассказов
10
Цыпченко
77
Писарский
4-1-1-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
78
Чистяков
30
Ренан
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Кассьерра
17
Зуев
95
Гапонов
95
Гапонов
17
Зуев
15
Рассказов
11
Рахманович
11
Рахманович
15
Рассказов
77
Писарский
7
Гарре
7
Гарре
77
Писарский
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
15
Караваев
95
Адамов
95
Адамов
15
Караваев
10
Малком
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Малком
14
Кузяев
18
Козлов
18
Козлов
14
Кузяев
77
Мостовой
33
Сергеев
33
Сергеев
77
Мостовой
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
32
Александар Чиркович
ЛВ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
32
Александар Чиркович
ЛВ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Евгекний Буланов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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