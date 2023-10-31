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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 31 октября 2023
Зенит
31.10.2023, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
87'
И. Сергеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Крылья Советов
89'
Замена
И. Бобер
️️️️
Г. Зотов
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
А. Ерохин
87'
82'
Замена
А. Соколов
️️️️
Ю. Горшков
79'
Замена
Р. Ежов
️️️️
В. Шитов
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Коваленко
78'
Замена
С. Эракович
️️️️
Д. Кейрос
70'
Замена
В. Барриос
️️️️
В. Караваев
70'
69'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
А. Солдатенков
68'
Замена
Б. Гарре
️️️️
Е. Карпицкий
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Сутормин
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Р. Ренан
46'
40'
Травма
Ю. Горшков
31'
Травма
В. Писарский
Желтая карточка
Р. Ренан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Владимир Хубулов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
95
Георгий Королев
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
3-2-2-1-1
41
Кержаков
78
Чистяков
28
Алип
30
Ренан
3
Круговой
11
Сутормин
8
Коваленко
37
Ду Кейрос
21
Ерохин
77
Мостовой
3-2-1-1-3
1
Ломаев
44
Барач
3
Солдатенков
95
Гапонов
31
Зотов
4
Горшков
21
Иванисеня
8
Хубулов
21
Карпицкий
77
Писарский
73
Шитов
30
Ренан
31
Мантуан
31
Мантуан
30
Ренан
37
Ду Кейрос
16
Эракович
16
Эракович
37
Ду Кейрос
15
Караваев
5
Барриос
5
Барриос
15
Караваев
8
Коваленко
18
Изидор
18
Изидор
8
Коваленко
11
Сутормин
33
Сергеев
33
Сергеев
11
Сутормин
3
Солдатенков
4
Евгеньев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
31
Зотов
7
Бобер
7
Бобер
31
Зотов
4
Горшков
18
Соколов
18
Соколов
4
Горшков
21
Карпицкий
7
Гарре
7
Гарре
21
Карпицкий
73
Шитов
29
Ежов
29
Ежов
73
Шитов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
16
Денис Адамов
ВР
95
Георгий Королев
ВР
5
Родригао
ЦЗ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
95
Георгий Королев
ВР
5
Родригао
ЦЗ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Зенит
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19:57
5
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