«Барселона» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.22

13 сентября 2025 9:17
Барселона - Валенсия
14 сент. 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.22
Победа «Барселоны»
Сделать ставку

Матч 4 тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Валенсией» пройдeт на стадионе «Эстади Йохан Кройфф». Хозяева начали сезон ярко, тогда как гости выглядят уверенно, но сдержанно. Команды подходят к встрече в хорошей форме, и матч обещает быть результативным.

«Барселона»

«Барселона» набрала 7 очков после трeх туров и занимает 4-е место. В последнем туре команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» 1:1, прервав серию из двух побед подряд. Ключевым фактором успеха остаeтся результативность: за пять последних матчей команда отличилась 19 раз, что даeт в среднем 3.8 гола за игру. На данный момент «Барселона» не проигрывает на протяжении четырeх туров, забивая минимум один мяч в каждом из последних 18 матчей Ла Лиги. Главный герой атакующей линии – Ферран Торрес, оформивший 8 голов за 8 матчей.

Однако оборона команды не всегда стабильна. В тех же пяти матчах пропущено 6 мячей, что говорит о некоторых уязвимостях в защите. Тем не менее, атакующий потенциал «Барселоны» зачастую компенсирует любые ошибки в тылу.

«Валенсия»

«Валенсия» располагается на 9-й строчке с 4 очками. Последний тур принeс уверенную победу над «Хетафе» со счeтом 3:0. До этого команда сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» и минимально обыграла «Осасуну». По качеству игры «Валенсия» показывает достойный уровень – 7 голов за 5 матчей, при этом пропущено всего 4.

Команда демонстрирует организованную оборону, но не может похвастаться стабильной атакой. Лучший бомбардир – Диего Лопес с 2 голами за 6 матчей. Несмотря на приличные цифры, «Валенсии» предстоит серьeзное испытание – выезд против одной из самых результативных команд Европы.

Факты о командах

«Барселона»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 18 последних матчах Ла Лиги
  • В 5 последних играх: 19 забитых, 6 пропущенных
  • Ферран Торрес: 8 голов в 8 матчах

«Валенсия»

  • 4 очка после 3 туров
  • Победа в последнем туре над «Хетафе» 3:0
  • В 5 последних играх: 7 забитых, 4 пропущенных
  • В среднем забивает 1.4 гола за игру

Прогноз на матч «Барселона» – «Валенсия»

«Барселона» демонстрирует потрясающую форму в атаке. Даже несмотря на потерю очков в последнем туре, команда остаeтся доминирующей в атакующей фазе. «Валенсия» прибавляет по ходу турнира, но оборона гостей может не справиться с напором хозяев. Ожидается матч с явным преимуществом «Барселоны», при этом у «Валенсии» остаются шансы на гол благодаря неплохой форме и дисциплине в атаке. Ставки на победу хозяев и общий верх по результативности выглядят логично.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Барселоны» – 1.22
  • Обе команды забьют – 1.93

1.22
Победа «Барселоны»
Калькулятор ставок
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Валенсия Барселона
