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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 14 апреля 2018
Барселона
14.04.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
15'
Л. Суарес
51'
С. Умтити
87'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Парехо
Желтая карточка
У. Дембеле
86'
75'
Желтая карточка
Г. Паулиста
ГОЛ! 2:0!
С. Умтити
Пас отдал
Ф. Коутиньо
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. Коутиньо
15'
12'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Ж. Пике
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
18
Альба
3
Пике
6
Роберто
8
Иньеста
5
Бускетс
18
Паулиньо
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
33
Нето
21
Рубен Везо
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
19
Кондогбиа
10
Парехо
18
Солер
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Барселона - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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