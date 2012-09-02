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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 02 сентября 2012
Барселона
02.09.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
22'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
88'
Желтая карточка
А. Рами
Замена
С. Бускетс
️️️️
А. Санчес
87'
81'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
С. Фегули
77'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Д. Альбельда
77'
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Гуардадо
64'
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
64'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Д. Алвес
46'
28'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Л. Месси
22'
Желтая карточка
Ж. Пике
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ОП
6
Давид Альбельда
ОП
17
Жонас
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
4
Фабрегас
8
Сонг
6
Хави
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
4-3-2-1
25
Алвес
27
Перейра
4
Руис
23
Рами
26
Сиссоко
8
Фегули
8
Коста
6
Альбельда
17
Жонас
18
Гуардадо
9
Сольдадо
10
Алвес
18
Альба
18
Альба
10
Алвес
4
Санчес
5
Бускетс
5
Бускетс
4
Санчес
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
6
Альбельда
5
Гаго
5
Гаго
6
Альбельда
18
Гуардадо
10
Виера
10
Виера
18
Гуардадо
8
Фегули
16
Вальдес
16
Вальдес
8
Фегули
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:25 (прямая)
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