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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 21 сентября 2011
Валенсия
21.09.2011, среда, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
13'
Э. Абидаль (АГ)
23'
П. Эрнандес
14'
Педро
77'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
Красная карточка
Ж. Альба
+2
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Жонас
ГОЛ! 2:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Матье
Замена
Жонас
️️️️
С. Каналес
Замена
Т. Алькантара
️️️️
К. Пуйоль
Замена
Адриано
️️️️
С. Кейта
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
Желтая карточка
С. Каналес
Замена
Т. Коста
️️️️
Д. Альбельда
Травма
Д. Альбельда
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ! 2:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Ж. Матье
Желтая карточка
А. Рами
15'
14'
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Абидаль
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
18
Альба
23
Рами
4
Руис
23
Мигел
6
Альбельда
11
Банега
22
Матье
19
Эрнандес
20
Каналес
9
Сольдадо
4-1-2-3
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
5
Пуйоль
22
Абидаль
5
Бускетс
6
Хави
20
Кейта
9
Педро
4
Фабрегас
10
Месси
6
Альбельда
8
Коста
8
Коста
6
Альбельда
22
Матье
10
Пьятти
10
Пьятти
22
Матье
20
Каналес
17
Жонас
17
Жонас
20
Каналес
20
Кейта
3
Адриано
3
Адриано
20
Кейта
5
Пуйоль
6
Алькантара
6
Алькантара
5
Пуйоль
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Валенсия - Барселона
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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