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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 16 декабря 2023
Валенсия
16.12.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
70'
У. Гильямон
55'
Ж. Феликс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Барселона
Замена
Я. Гасиоровски
️️️️
Х. Васкес
81'
Замена
А. Мари
️️️️
У. Дуро
81'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Лопес
81'
81'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
И. Гюндоган
79'
Желтая карточка
Ж. Канселу
78'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Замена
С. Амалла
️️️️
Ф. Перес
72'
72'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Феликс
ГОЛ! 1:1!
У. Гильямон
70'
Желтая карточка
Ф. Перес
65'
Замена
С. Каньос
️️️️
Р. Яремчук
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Диего Лопес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПП
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
79
Жоау Феликс
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Рафинья
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-3-1-2
25
Мамардашвили
21
Васкес
3
Москера
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
18
Пепелу
21
Перес
16
Лопес
11
Яремчук
9
Дуро
4-1-2-3
1
Пенья
2
Канселу
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
20
Гюндоган
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
9
Левандовски
79
Феликс
21
Васкес
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
21
Васкес
16
Лопес
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Лопес
21
Перес
21
Амалла
21
Амалла
21
Перес
11
Яремчук
7
Каньос
7
Каньос
11
Яремчук
9
Дуро
14
Мари
14
Мари
9
Дуро
20
Гюндоган
10
Ямаль
10
Ямаль
20
Гюндоган
79
Феликс
14
Торрес
14
Торрес
79
Феликс
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Валенсия - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Месталья
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