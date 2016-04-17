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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 17 апреля 2016
Барселона
17.04.2016, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
63'
Л. Месси
26'
И. Ракитич (АГ)
45+1'
С. Мина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
88'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Неймар
86'
74'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Э. Перес
68'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
63'
60'
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Мина
51'
Желтая карточка
Д. Парехо
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Мина
Пас отдал
Д. Парехо
Желтая карточка
Л. Суарес
40'
Желтая карточка
Ж. Пике
35'
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Ракитич
15'
Желтая карточка
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
(К)
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Данило
ОП
9
Пако Алькасер
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-3-3-1
1
Браво
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-4-2
25
Алвес
19
Барраган
5
Абденнур
13
Мустафи
6
Сикейра
18
Фуэго
10
Парехо
33
Перес
20
Гомеш
19
Родриго
77
Мина
19
Родриго
14
Гайя
14
Гайя
19
Родриго
33
Перес
2
Канселу
2
Канселу
33
Перес
77
Мина
9
Алькасер
9
Алькасер
77
Мина
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пако Айестаран
Статистика матча Барселона - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2 HD
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