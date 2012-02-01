Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 01 февраля 2012
Валенсия
01.02.2012, среда, 23:59
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Барселона
27'
Жонас
35'
К. Пуйоль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Барселона
Замена
К. Тельо
️️️️
И. Куэнка
Желтая карточка
Х. Мануэль Пинто
Замена
Джонатан
️️️️
Т. Алькантара
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Замена
Т. Коста
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Санчес
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:1!
К. Пуйоль
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Жереми Матье
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4-2-3-1
25
Алвес
18
Альба
4
Руис
23
Рами
23
Мигел
11
Банега
6
Альбельда
22
Матье
17
Жонас
10
Пьятти
9
Сольдадо
4-1-2-1-2
13
Пинто
5
Пуйоль
3
Пике
14
Маскерано
22
Абидаль
5
Бускетс
6
Алькантара
4
Фабрегас
10
Месси
7
Куэнка
4
Санчес
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
6
Альбельда
8
Коста
8
Коста
6
Альбельда
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
4
Санчес
10
Алвес
10
Алвес
4
Санчес
6
Алькантара
6
Джонатан
6
Джонатан
6
Алькантара
7
Куэнка
37
Тельо
37
Тельо
7
Куэнка
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
6
Серджи Роберто
ЦП
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Валенсия - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+