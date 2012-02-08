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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 08 февраля 2012
Барселона
08.02.2012, среда, 23:59
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Валенсия
16'
С. Фабрегас
81'
Хави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Валенсия
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
+2
Замена
К. Тельо
️️️️
И. Куэнка
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Санчес
Замена
Д. Парехо
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Т. Алькантара
ГОЛ! 2:0!
Хави
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
П. Пьятти
️️️️
Жонас
Вторая желтая
С. Фегули
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Т. Коста
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
17
Жонас
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
4-1-2-1-2
13
Пинто
22
Абидаль
3
Пике
14
Маскерано
5
Пуйоль
6
Алькантара
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
4
Санчес
7
Куэнка
4-1-2-2-1
25
Алвес
23
Мигел
4
Руис
23
Рами
18
Альба
8
Фегули
11
Банега
6
Альбельда
17
Жонас
22
Матье
20
Адурис
4
Санчес
10
Алвес
10
Алвес
4
Санчес
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
7
Куэнка
37
Тельо
37
Тельо
7
Куэнка
6
Альбельда
10
Парехо
10
Парехо
6
Альбельда
11
Банега
8
Коста
8
Коста
11
Банега
17
Жонас
10
Пьятти
10
Пьятти
17
Жонас
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Валенсия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
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