Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 17 октября 2009
Валенсия
17.10.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
+4
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
️️️️
Д. Сильва
+2
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Л. Мигел
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Мику
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
5
Деальберт
4
Наварро
23
Мигел
11
Банега
6
Альбельда
22
Матье
21
Сильва
19
Эрнандес
64
Мата
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
6
Альбельда
23
Мадуро
23
Мадуро
6
Альбельда
22
Матье
20
Мику
20
Мику
22
Матье
6
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Хави
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Валенсия - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Валенсия
Барселона
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+