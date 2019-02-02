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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 02 февраля 2019
Барселона
02.02.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
39'
Л. Месси (П)
64'
Л. Месси
24'
К. Гамейро
32'
Д. Парехо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+1
Замена
Малком
️️️️
Ф. Коутиньо
84'
79'
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
72'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Артур
️️️️
К. Аленья
66'
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
64'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Н. Семеду
46'
Желтая карточка
И. Ракитич
45'
+2
40'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Месси
39'
35'
Травма
К. Гамейро
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Парехо
Желтая карточка
С. Роберто
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
4
Вермален
3
Пике
27
Семеду
6
Роберто
23
Видаль
11
Ракитич
10
Аленья
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-1-2
33
Нето
12
Пиччини
24
Гарай
3
Паулиста
3
Латорре
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
90
Черышев
9
Гамейро
19
Родриго
27
Семеду
18
Альба
18
Альба
27
Семеду
10
Аленья
6
Артур
6
Артур
10
Аленья
11
Коутиньо
10
Малком
10
Малком
11
Коутиньо
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
13
Коклен
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
13
Коклен
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Валенсия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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