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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 25 мая 2019
Барселона
25.05.2019, суббота, 22:00
Испания. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Валенсия
73'
Л. Месси
22'
К. Гамейро
33'
Родриго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Валенсия
Желтая карточка
А. Видаль
89'
88'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Родриго
Замена
К. Аленья
️️️️
И. Ракитич
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
73'
72'
Замена
К. Пиччини
️️️️
К. Гамейро
70'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
65'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Д. Парехо
64'
Травма
Д. Парехо
Желтая карточка
С. Бускетс
61'
53'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
46'
Замена
Малком
️️️️
Н. Семеду
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
К. Солер
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ПП
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-3-2
24
Силлессен
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
27
Семеду
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
3-1-3-1-2
1
Хауме
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
7
Солер
10
Парехо
10
Васс
11
Гедеш
9
Гамейро
19
Родриго
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
11
Ракитич
10
Аленья
10
Аленья
11
Ракитич
27
Семеду
10
Малком
10
Малком
27
Семеду
19
Родриго
4
Дьякаби
4
Дьякаби
19
Родриго
9
Гамейро
12
Пиччини
12
Пиччини
9
Гамейро
10
Парехо
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Парехо
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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