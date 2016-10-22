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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 22 октября 2016
Валенсия
22.10.2016, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
52'
М. Эль-Хаддади
56'
Родриго
22'
Л. Месси
62'
Л. Суарес
90+4'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Л. Месси
Желтая карточка
А. Абденнур
90'
+2
Желтая карточка
Э. Перес
76'
73'
Желтая карточка
Л. Месси
71'
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Гомеш
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
71'
Желтая карточка
М. Суарес
69'
62'
ГОЛ! 2:2!
Л. Суарес
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
Нани
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Д. Парехо
52'
51'
Желтая карточка
Неймар
47'
Желтая карточка
Л. Динь
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
М. Монтойя
45'
Замена
А. Абденнур
️️️️
Х. Луис Гайя
38'
25'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Д. Алвес
23'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
Желтая карточка
Э. Гарай
17'
14'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
АП
33
Энцо Перес
ПП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-1-2-1
25
Алвес
4
Суарес
24
Гарай
5
Мангала
14
Гайя
2
Канселу
33
Перес
17
Нани
10
Парехо
19
Родриго
3-4-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
14
Маскерано
12
Динь
20
Гомеш
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Роберто
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
14
Гайя
5
Абденнур
5
Абденнур
14
Гайя
33
Монтойя
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
33
Монтойя
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
8
Иньеста
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Иньеста
20
Гомеш
4
Суарес
4
Суарес
20
Гомеш
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Валенсия - Барселона
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
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