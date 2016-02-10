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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 10 февраля 2016
Валенсия
10.02.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 7
Завершен
Барселона
39'
А. Негредо
84'
В. Каптум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Барселона
Желтая карточка
И. Сальвадор
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
В. Каптум
Пас отдал
Х. Камара
82'
Замена
В. Каптум
️️️️
С. Рамирес
Замена
И. Сальвадор
️️️️
Ф. Вильяльба
80'
77'
Замена
Дуглас
️️️️
Адриано
76'
Замена
Х. Камара
️️️️
И. Ракитич
72'
Желтая карточка
С. Сампер
Замена
А. Гомеш
️️️️
С. Мина
71'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
62'
Замена
З. Баккали
️️️️
А. Негредо
60'
54'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
А. Сантос
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Луис Гайя
39'
Желтая карточка
И. Диалло
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
2
Ибраим Диалло
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Альваро Негредо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
(К)
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
43
Диего Кабальо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
35
Карлос Тропи
ЦП
66
Ибан Сальвадор
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
27
Хуан Камара
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
36
Дани Ромера
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хауме
14
Гайя
33
Сантос
21
Рубен Везо
2
Диалло
15
Данило
29
Заибо
21
Вильяльба
10
Пьятти
21
Негредо
77
Мина
3-3-2-2
1
тер Стеген
22
Матье
4
Вермален
5
Бартра
22
Видаль
16
Сампер
3
Адриано
6
Роберто
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
21
Негредо
11
Баккали
11
Баккали
21
Негредо
21
Вильяльба
66
Сальвадор
66
Сальвадор
21
Вильяльба
77
Мина
20
Гомеш
20
Гомеш
77
Мина
3
Адриано
5
Дуглас
5
Дуглас
3
Адриано
19
Рамирес
6
Каптум
6
Каптум
19
Рамирес
11
Ракитич
27
Камара
27
Камара
11
Ракитич
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
43
Диего Кабальо
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
6
Жерар Гумбау
ОП
36
Дани Ромера
ЦФ
1
Жорди Масип
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
43
Диего Кабальо
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
36
Дани Ромера
ЦФ
1
Жорди Масип
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Валенсия - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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