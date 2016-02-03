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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 03 февраля 2016
Барселона
03.02.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
7 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Валенсия
7'
Л. Суарес
12'
Л. Суарес
29'
Л. Месси
59'
Л. Месси
74'
Л. Месси
83'
Л. Суарес
88'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Валенсия
ГОЛ! 7:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Туран
88'
Желтая карточка
А. Туран
84'
ГОЛ! 6:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
83'
79'
Желтая карточка
Д. Черышев
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
74'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
70'
65'
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
61'
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
59'
58'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ж. Канселу
46'
Замена
Р. Везо
️️️️
Г. Сикейра
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
46'
Пенальти не реализован!
Неймар
45'
+3
45'
+2
Красная карточка
Ш. Мустафи
33'
Замена
С. Фегули
️️️️
Данило
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
29'
Желтая карточка
Ж. Пике
24'
Желтая карточка
А. Иньеста
14'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Видаль
12'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
66
Арда Туран
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
(К)
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
22
Матье
22
Видаль
5
Бускетс
66
Туран
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-3-2-1
13
Райан
6
Сикейра
13
Мустафи
33
Сантос
19
Барраган
15
Данило
14
Гайя
10
Парехо
20
Гомеш
19
Родриго
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
15
Данило
8
Фегули
8
Фегули
15
Данило
6
Сикейра
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
6
Сикейра
2
Канселу
90
Черышев
90
Черышев
2
Канселу
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Жорди Масип
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Хауме
ВР
29
Вилфрид Заибо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
29
Вилфрид Заибо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Барселона - Валенсия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
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