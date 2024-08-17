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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 17 августа 2024
Валенсия
17.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
44'
У. Дуро
45+5'
Р. Левандовски
49'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Барселона
86'
Замена
П. Виктор
️️️️
Л. Ямаль
Замена
У. Гильямон
️️️️
Х. Гуэрра
86'
81'
Желтая карточка
Ж. Кунде
Замена
М. Техон
️️️️
Х. Васкес
77'
Замена
Д. Оторби
️️️️
Р. Мир
77'
71'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
М. Берналь
69'
Желтая карточка
А. Кристенсен
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Лопес
66'
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Алмейда
66'
64'
Замена
Ж. Мартин
️️️️
А. Бальде
64'
Замена
Педри
️️️️
Ф. Торрес
64'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
П. Кубарси
49'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Х. Васкес
45'
+5
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Ямаль
45'
+2
Желтая карточка
П. Кубарси
ГОЛ! 1:0!
У. Дуро
Пас отдал
Д. Лопес
44'
Желтая карточка
Пепелу
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
(К)
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
27
Давид Оторби
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
8
Педри
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-3-3
25
Мамардашвили
21
Васкес
3
Гасиоровски
3
Москера
14
Корреа
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
9
Дуро
16
Лопес
17
Мир
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
26
Мартинес
5
Кубарси
23
Кунде
3
Бальде
6
Касадо
22
Берналь
9
Торрес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
16
Лопес
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Лопес
8
Гуэрра
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Гуэрра
21
Васкес
10
Техон
10
Техон
21
Васкес
17
Мир
27
Оторби
27
Оторби
17
Мир
8
Алмейда
99
Гомес
99
Гомес
8
Алмейда
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
22
Берналь
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Берналь
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
9
Торрес
8
Педри
8
Педри
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
3
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
13
Офсайды
7
1
Количество передач
314
581
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
3.06
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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