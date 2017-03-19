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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 19 марта 2017
Барселона
19.03.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
4 : 2
Завершен
Валенсия
35'
Л. Суарес
45'
Л. Месси
52'
Л. Месси
89'
А. Гомеш
29'
Э. Мангала
45+1'
М. Эль-Хаддади
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
90'
+1
Желтая карточка
М. Монтойя
ГОЛ! 4:2!
А. Гомеш
Пас отдал
Неймар
89'
Желтая карточка
Л. Месси
86'
84'
Замена
З. Баккали
️️️️
Ж. Канселу
Желтая карточка
А. Гомеш
77'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Рафинья
74'
73'
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
А. Иньеста
67'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
65'
ГОЛ! 3:2!
Л. Месси
Пас отдал
Х. Маскерано
52'
46'
Замена
А. Абденнур
️️️️
Ф. Орельяна
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Х. Луис Гайя
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
45'
44'
Вторая желтая
Э. Мангала
43'
Желтая карточка
Д. Парехо
39'
Желтая карточка
Э. Мангала
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
35'
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мангала
Пас отдал
Д. Парехо
24'
Желтая карточка
Э. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Энцо Перес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
14
Маскерано
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-3-2-1-1
25
Алвес
2
Канселу
24
Гарай
5
Мангала
33
Монтойя
33
Перес
14
Гайя
18
Солер
10
Парехо
14
Орельяна
16
Эль-Хаддади
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
12
Рафинья
20
Гомеш
20
Гомеш
12
Рафинья
2
Канселу
11
Баккали
11
Баккали
2
Канселу
14
Орельяна
5
Абденнур
5
Абденнур
14
Орельяна
16
Эль-Хаддади
11
Дзадза
11
Дзадза
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Барселона - Валенсия
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
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