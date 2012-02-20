Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 20 февраля 2012
Барселона
20.02.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 24 тур
5 : 1
Завершен
Валенсия
22'
Л. Месси
27'
Л. Месси
76'
Л. Месси
85'
Л. Месси
90+1'
Хави
9'
П. Пьятти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
ГОЛ! 5:1!
Хави
+1
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
Замена
М. Топал
️️️️
Т. Коста
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
Замена
Ж. Альба
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Травма
Р. Кошта
Желтая карточка
Т. Коста
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Замена
Р. Кошта
️️️️
Л. Мигел
Травма
Л. Мигел
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
ГОЛ! 0:1!
П. Пьятти
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
Д. Альбельда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
3
Пике
33
Монтойя
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
4-1-2-2-1
25
Алвес
23
Мигел
4
Руис
23
Рами
22
Матье
8
Фегули
8
Коста
6
Альбельда
17
Жонас
10
Пьятти
9
Сольдадо
4
Фабрегас
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Фабрегас
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
10
Пьятти
18
Альба
18
Альба
10
Пьятти
23
Мигел
20
Кошта
20
Кошта
23
Мигел
8
Коста
5
Топал
5
Топал
8
Коста
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
6
Серджи Роберто
ЦП
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Валенсия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:25 (прямая) 09:15 (понедельник, 20 февраля)
Новости команд
Все
Барселона
Валенсия
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+