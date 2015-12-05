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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 05 декабря 2015
Валенсия
05.12.2015, суббота, 22:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
86'
С. Мина
59'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
Замена
К. Тропи
️️️️
С. Мина
88'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Мина
Пас отдал
П. Алькасер
86'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Р. Де Пауль
83'
Желтая карточка
Данило
77'
Замена
З. Баккали
️️️️
Э. Перес
73'
Желтая карточка
Д. Парехо
71'
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
15'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
2
Ибраим Диалло
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
35
Карлос Тропи
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-3-2
1
Хауме
14
Гайя
33
Сантос
5
Абденнур
21
Рубен Везо
15
Данило
7
Де Пауль
33
Перес
10
Парехо
77
Мина
9
Алькасер
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
33
Перес
11
Баккали
11
Баккали
33
Перес
77
Мина
35
Тропи
35
Тропи
77
Мина
7
Де Пауль
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Де Пауль
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
2
Ибраим Диалло
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
16
Серхи Сампер
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
2
Ибраим Диалло
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Валенсия - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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