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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 25 апреля 2009
Валенсия
25.04.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
44'
Х. Мадуро
45+1'
П. Эрнандес
25'
Л. Месси
87'
Т. Анри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
ГОЛ! 2:2!
Т. Анри
Желтая карточка
Алексис
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Замена
Э. Моретти
️️️️
Л. Мигел
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Хави
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
️️️️
Р. Бараха
Замена
Т. Анри
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
Р. Бараха
Желтая карточка
Х. Мадуро
ГОЛ! 2:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Х. Мата
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Мадуро
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
В. Вальдес
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Желтая карточка
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
24
Карлос Марчена
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Валенсия
10
Ренан
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Эду
ЦП
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
4
Алексис
39
Альбиоль
23
Мадуро
23
Мигел
0
Бараха
24
Марчена
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
9
Это'О
8
Иньеста
23
Мигел
24
Моретти
24
Моретти
23
Мигел
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
6
Хави
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
6
Хави
20
Кейта
12
Анри
12
Анри
20
Кейта
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
10
Ренан
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
0
Эду
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
0
Альберт Хоркера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
10
Ренан
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
0
Эду
ЦП
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Валенсия - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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