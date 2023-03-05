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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 05 марта 2023
Барселона
05.03.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
15'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Валенсия
Замена
Э. Гарсия
️️️️
С. Роберто
81'
78'
Замена
Ю. Муса
️️️️
А. Алмейда
78'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
С. Лино
62'
Замена
Ф. Перес
️️️️
И. Мориба
62'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Т. Корреа
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Фати
61'
Красная карточка
Р. Араухо
59'
Пенальти не реализован!
Ф. Торрес
55'
55'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Э. Джемерт
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Ф. де Йонг
46'
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
С. Бускетс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Марио Домингес
ЦФ
4-1-2-3
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
15
Кристенсен
33
Араухо
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
31
Фати
11
Рафинья
14
Торрес
3-3-2-1-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
5
Джемерт
39
Озкаджар
20
Фулкье
22
Гильямон
21
Васкес
6
Мориба
8
Алмейда
16
Лино
9
Дуро
31
Фати
3
Алонсо
3
Алонсо
31
Фати
6
Роберто
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Роберто
21
де Йонг
19
Кессье
19
Кессье
21
де Йонг
5
Джемерт
4
Дьякаби
4
Дьякаби
5
Джемерт
16
Лино
19
Клюйверт
19
Клюйверт
16
Лино
8
Алмейда
80
Муса
80
Муса
8
Алмейда
14
Корреа
70
Кастильехо
70
Кастильехо
14
Корреа
6
Мориба
21
Перес
21
Перес
6
Мориба
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Марио Домингес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Марио Домингес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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Где смотреть матч:
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