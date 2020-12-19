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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 19 декабря 2020
Барселона
19.12.2020, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
45+4'
Л. Месси
52'
Р. Араухо
29'
М. Дьякаби
69'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
Желтая карточка
К. Лангле
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+1
90'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Д. Черышев
87'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Г. Гедеш
Замена
М. Пьянич
️️️️
Педри
86'
Замена
К. Лангле
️️️️
Ф. Коутиньо
79'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
73'
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
О. Мингеса
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Араухо
52'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
С. Бускетс
46'
45'
+7
Желтая карточка
А. Санчес
45'
+4
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Пенальти не реализован!
Л. Месси
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
45'
+4
42'
Замена
А. Санчес
️️️️
Ю. Муса
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Дьякаби
Пас отдал
К. Солер
Желтая карточка
А. Гризманн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Валенсия
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-1-1-2-2
1
тер Стеген
18
Альба
30
Мингеса
33
Араухо
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
11
Коутиньо
10
Месси
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
3-1-2-3-1
1
Хауме
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
80
Муса
11
Гедеш
90
Черышев
9
Гомес
11
Коутиньо
2
Лангле
2
Лангле
11
Коутиньо
8
Педри
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Педри
5
Бускетс
21
де Йонг
21
де Йонг
5
Бускетс
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
11
Гедеш
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Гедеш
80
Муса
11
Санчес
11
Санчес
80
Муса
90
Черышев
7
Кан Ин
7
Кан Ин
90
Черышев
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Арнау Тенас
ВР
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Барселона - Валенсия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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